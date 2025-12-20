Akdağ Kayak Merkezi'nde kayak sezonu hazırlıkları tamamlandı

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi'nde kayak sezonu için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, AA muhabirine, Akdağ Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Kayak merkezindeki 1500 metre uzunluğunda 16 direkli telesiyej ve pistlerin bakım onarımlarının Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Topal, "Doğayla iç içe bir kış deneyimi yaşamak, kayak yapmak, kar topu oynamak ve eşsiz kareler çekmek için herkesi ilçemize davet ediyoruz. Misafirlerimizi ağırlayacak belediye güvencesindeki tesislerimize sucuk ekmekten sıcak içeceklere keyifli saatler geçirmeye davet ediyorum. Hafta sonu çocuklarınızla, ailenizle Ladik sizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​