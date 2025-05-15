Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti

        İLYAS GÜN - Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, UEFA Konferans Ligi'ne katılmayı garantilediklerini belirterek, "Neden UEFA Avrupa Ligi olmasın diye çabalıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İLYAS GÜN - Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, UEFA Konferans Ligi'ne katılmayı garantilediklerini belirterek, "Neden UEFA Avrupa Ligi olmasın diye çabalıyoruz." dedi.

        Veysel Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken dördüncü sırada yer aldıklarını söyledi.

        Avrupa kupalarına katılmanın Samsunspor ve kente Samsun'a renk katacağını vurgulayan Bilen, "Ligde 3 maçımız var. Bu 3 maçı da elimizden ne geliyorsa yapacağız. Avrupa kupalarına katılmamızın Samsun şehrine ve camiaya neler katacağını biliyoruz. O bilinçle sıkı ve ciddi biçimde çalışmalar sürüyor. Önümüzde Sivasspor maçı var. Sivasspor'un içinde bulunduğu durum bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek nokta dördüncülük konumumuzu üçüncülük konumuna nasıl getireceğimizdir." diye konuştu.

        - "Son 3 maçımızı da kazanmak için sahaya çıkacağız"

        Veysel Bilen, son dönemde tüm hesaplarını Avrupa kupalarına katılmak üzerine yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bizim tek bir hedefimiz var o da Avrupa kupalarına katılmak. Onun hesapları içindeyiz. UEFA Konferans Ligi'ne katılmamız kesinleşmiş. Neden UEFA Avrupa Ligi olmasın diye çabalıyoruz. Gösterdiğimiz performansla nasıl bugüne kadar geldiysek, kalan 3 haftada da istediğimiz sonuçları alıp lig üçüncülüğüne yeniden yerleşmek istiyoruz. Yanı son 3 maçımızı da kazanmak için sahaya çıkacağız."

        Ligde üçüncülük için Beşiktaş ile yarıştıklarını aktaran Bilen, "Üçüncülük için rakibimiz olan Beşiktaş ve diğer rakiplerimizin ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor. Bizim için önemli olan kendi maçlarımızı tek tek kazanmaktır. Beşiktaş'ın ligde düşme potasındaki rakipleri ile zorlu maçları var. Biz maçlarımızı kazanarak onların puan kaybetmesini bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi

        Benzer Haberler

        Samsun'da aranan hükümlü özel harekat destekli operasyonla yakalandı
        Samsun'da aranan hükümlü özel harekat destekli operasyonla yakalandı
        Ondokuz Mayıs Üniversitesine "Spor Dostu Kampüs" ünvanı
        Ondokuz Mayıs Üniversitesine "Spor Dostu Kampüs" ünvanı
        Samsun'da minik yüreklerden engellilere destek
        Samsun'da minik yüreklerden engellilere destek
        Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılıyor
        Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılıyor
        Samsunspor'dan Avrupa Kupası açıklaması:
        Samsunspor'dan Avrupa Kupası açıklaması:
        Samsun'da kaçak elektronik ürün operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da kaçak elektronik ürün operasyonunda 1 kişi yakalandı