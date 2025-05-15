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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:25
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, baza altına gizlenmiş 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile 141 sentetik ecza ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan K.D. (47) ve A.Ö. (40) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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