Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, baza altına gizlenmiş 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile 141 sentetik ecza ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan K.D. (47) ve A.Ö. (40) emniyete götürüldü.
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