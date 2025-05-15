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        Bafra'da genç gönüllüler şehitliği ziyaret etti

        Samsun'un Bafra ilçesinde, genç gönüllüler şehitlik ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:43 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:42
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        Bafra'da genç gönüllüler şehitliği ziyaret etti
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, genç gönüllüler şehitlik ziyaretinde bulundu.

        Bafra Gençlik Merkezi'nin Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlediği program kapsamında düzenlenen ziyarette, ebediyete intikal eden aziz şehitlerin ve gazilerin ruhları için Gençlik Merkezi Manevi Rehberleri İmam Hatipler Emre Koç ve Murat Şen Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

        İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Gençlik Haftası'nın en anlamlı etkinliklerinden birini şehitliğimizi ziyaret ederek gerçekleştiriyoruz. Bu vatan için canlarını feda eden kahramanlarımızı unutmamak ve onların emanetine sahip çıkmak en önemli görevimizdir. Gençlerimizin bu bilinçle yetişmesi bizler için büyük bir onurdur." dedi.

        Programa, şehit ve gazi yakınları, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şube Başkanı Arife Gülal, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği gazi üyeleri, Kredi Yurtlar Kurumu Bafra Milli Piyango Öğrenci Yurdu Müdürü Muhammet Emin Albayrak, genç gönüllüler ve öğrenciler katıldı.

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