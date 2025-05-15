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        Havza'da Engelliler Haftası kutlandı

        Havza ilçesinde Engelliler Haftası nedeni ile Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde bir program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:19 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:19
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        Havza'da Engelliler Haftası kutlandı
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        Havza ilçesinde Engelliler Haftası nedeni ile Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde bir program düzenlendi.

        Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

        Merkez Müdürü Yusuf Duru herkesin birer potansiyel engelli olduğunu belirterek; “Bizler gece gündüz demeden engellilerimizin hizmetindeyiz.” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutanı Vekili Personel Astsubay Emre Sazlıder, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa ile birlikte Engelliler Haftası ve merkezin mayıs ayı doğumluları için hazırlanan pastaları kestiler.

        Program kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye girenleri ödülleri katılımcılar tarafından verildi.

        Öte yandan Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından etkinliğe katılan Özel Eğitim Kurumu öğrencilerine yüz boyama yapıldı, palyaçolar gösteri sundu.

        Etkinliğe Başkan İkiz’in yanı sıra davetliler ve merkez sakinleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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