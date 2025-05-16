Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Litvanyalı fotoğraf sanatçısı, "güneş baskı" tekniğini Samsun'da meraklılarına öğretti

        Litvanyalı fotoğraf sanatçısı Jonas Danielevicius, Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki etkinlikte, güneş baskı (siyanotip) tekniğini uygulamalı olarak ilgililerine anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:40 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Litvanyalı fotoğraf sanatçısı, "güneş baskı" tekniğini Samsun'da meraklılarına öğretti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Litvanyalı fotoğraf sanatçısı Jonas Danielevicius, Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki etkinlikte, güneş baskı (siyanotip) tekniğini uygulamalı olarak ilgililerine anlattı.

        Salıpazarı Yerel Eylem Grubu, salep hasadı etkinlikleri kapsamında Danielevicius'u sanatına ilişkin eğitim vermek üzere ilçeye davet etti.

        Danielevicius, Yeni Mahalle'de kurulan kıl çadırda, güneş baskı tekniğini katılımcılara tanıttı.

        Çoğunlukla engelli bireyler ve işsiz kişilere yönelik fotoğrafçılık eğitimleri verdiğini belirten Danielevicius, bunların çeşitli kamu kurumlarının destekleriyle finanse edildiğini ifade etti.

        Danielevicius, 1842 yılında Sir John Herschel tarafından geliştirilen siyanotip tekniğinin bugün hala aynı formülle uygulandığını belirterek, "İki farklı toz çözeltisini eşit miktarda suyla karıştırıyorsunuz. Hazırlanan bu karışım güneş ışığına duyarlı hale geliyor. Bu sıvıyı kağıt üzerine uygulayabileceğiniz gibi kumaş, giysi ve tişört gibi farklı yüzeylerde de kullanabilirsiniz." dedi.

        Etkinliğe katılanlar ise hem geleneksel fotoğrafçılık tekniğini öğrenme fırsatı buldu hem de kendi elleriyle güneşin gücüyle görsel sanatlar üretti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışında rekor
        Konut satışında rekor
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        “Sürece sonuna kadar sahip çıkacağız”
        “Sürece sonuna kadar sahip çıkacağız”
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem

        Benzer Haberler

        Samsun'da silahlı saldırıda amcasının oğlunu öldüren zanlı ile babası adliy...
        Samsun'da silahlı saldırıda amcasının oğlunu öldüren zanlı ile babası adliy...
        Yeşilay Samsun Şubesi "Bağımlılıklarla Mücadelede Basının Etkisi" söyleşisi...
        Yeşilay Samsun Şubesi "Bağımlılıklarla Mücadelede Basının Etkisi" söyleşisi...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" balesini sahneledi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" balesini sahneledi
        Kız kardeşini kaçıran kuzenini öldürdü
        Kız kardeşini kaçıran kuzenini öldürdü
        Kız kardeşini kaçıran kuzeni ile kahvede oturan kişiyi tabancayla vurdu (3)
        Kız kardeşini kaçıran kuzeni ile kahvede oturan kişiyi tabancayla vurdu (3)