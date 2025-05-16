Çarşamba'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yunus Emre Caddesi'nde Volkan İ. (31) idaresindeki 55 UC 688 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Efekan Ş. (19) kontrolündeki 55 RV 506 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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