Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 168 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 19 bin 300 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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