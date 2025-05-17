Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Adreste arama yapan ekipler, 168 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 19 bin 300 lira ele geçirildi.

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