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        Hipertansiyon sessiz seyreden önemli bir sorun

        TUĞÇE TURGU - Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdinç Yavuz, "Hipertansiyon, sessiz seyreden ancak ciddi sonuçlara yol açabilen önemli bir sağlık sorunudur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:12
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        Hipertansiyon sessiz seyreden önemli bir sorun
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        TUĞÇE TURGU - Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdinç Yavuz, "Hipertansiyon, sessiz seyreden ancak ciddi sonuçlara yol açabilen önemli bir sağlık sorunudur." dedi.

        Prof. Dr. Yavuz, Türk Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) tarafından Samsun'da düzenlenen 4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi'nde, "17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü: Aile Hekimliğinde Esansiyel Hipertansiyon Yönetiminin Önemi" oturumuna konuşmacı olarak katıldı.

        Kongre sonrası, hipertansiyon rahatsızlığına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yavuz, hipertansiyonun kalp yetmezliği, inme (felç) ve kalp krizi gibi hastalıkların en önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

        Prof. Dr. Yavuz, hipertansiyonun çoğu zaman belirti vermediğini ve bu nedenle hastaların hekime başvurmaktan çekindiğini vurgulayarak, hastaların düzenli olarak tansiyonlarını ölçtürmeleri gerektiğine dikkati çekti.

        "Sağlıklı bireylerin yılda en az bir kez tansiyonlarını ölçtürmeleri önemli. Eğer yüksekse, bu takip daha sık yapılmalı." diyen Yavuz, çocukluk döneminden itibaren sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması gerektiğini kaydetti.

        Yavuz, "Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği miktarın yaklaşık iki katı tuz tüketiliyor. Bu da hipertansiyon gelişimini artıran önemli bir faktördür." ifadelerini kullandı.

        Hipertansiyon hastalarının bile düzenli kontrollerini ihmal ettiğini dile getiren Yavuz, "Tansiyon ilacı kullanmak tek başına yeterli değil, tansiyonun kontrol altına alınması gerekiyor. Büyük tansiyonu 14, küçüğü ise 6 seviyelerinde tutmak kalp, böbrek ve akciğer hastalıklarından korunmak açısından önem taşıyor. Aile hekimlerine başvuruların artırılması, tedavilerin düzenli gözden geçirilmesi ve tuz tüketiminin azaltılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Düzenli kontrolün hayat kurtardığına değinen Yavuz, "Tansiyonun kontrol altına alınması durumunda kalp yetmezliği ve felç hastalığının yarıya yakınının, kalp krizlerinin ise dörtte birinin önlenebileceğini biliyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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