Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 315 sentetik ecza hapı, 53 uyuşturucu hap, 80,19 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ile 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

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