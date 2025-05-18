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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 21:10 Güncelleme: 18.05.2025 - 21:10
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Halil Umut Meler, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Schindler (Dk. 60 Muja), Holse (Dk. 83 Celil Yüksel), Emre Kılınç, Dimata (Dk.73 Moundilmadji)

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Efkan Bekiroğlu (Dk. 85 Menig), Moutoussamy, Charisis, Koita, Rodrigues (Dk. 61 Turgunboev), Simic (Dk. 46 Bekir Turaç Böke)

        Gol: Dk. 9 Dimata (Reeder Samsunspor)

        Kırmızı kart: Dk. 90+3 Murat Paluli (Net Global Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 40 Camara, Dk. 44 Moutoussamy, Dk. 45+1 Ali Şaşal Vural (Net Global Sivasspor), Dk. 85 Celil Yüksel (Reeder Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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