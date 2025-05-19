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        Havza'da Galatasaraylılar şampiyonluğu kutladı

        Samsun'un Havza ilçesinde taraftarlar, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek resmen ilan etmesinin ardından şampiyonluğu araç konvoyu ile kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:38
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        Havza'da Galatasaraylılar şampiyonluğu kutladı
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        Samsun'un Havza ilçesinde taraftarlar, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek resmen ilan etmesinin ardından şampiyonluğu araç konvoyu ile kutladı.

        Sezonun bitmesine iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın taraftarları Havza’da bayrakları ve formaları ile Mehmetçik Meydanı'nda toplanarak Galatasaray marşları, şarkıları eşliğinde meşaleler yakarak, halay çekerek kutlama yaptı. Yakılan meşaleler ile Mehmetçik Meydanı sarı kırmızı oldu.

        Meydanda düzenlenen etkinlikte Galatasaray taraftarı 25. Şampiyonluğu ve 5. Yıldızı kazanmanın keyfini doyasıya yaşadılar.

        Öte yandan bir grup taraftar da ilçede şampiyonluğu düzenledikleri konvoy ile kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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