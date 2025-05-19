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        Samsun'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Samsun'un Salıpazarı, Alaçam ve Bafra ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:29
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        Samsun'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Samsun’un Salıpazarı, Alaçam ve Bafra ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Salıpazarı ilçesindeki tören İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam’ın Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Stadyumu’nda devam eden törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın mesajı okundu.

        Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt’ın konuşmasının ardından öğrenciler ve sporcular tarafından judo, jimnastik ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

        Tören, farklı yarışmalarda dereceye girenlere ödül takdim edilmesiyle sona erdi.

        Alaçam ilçesinde İlçe Stadı’ndaki tören, saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalarla devam eden törende, öğrencilerce şiirler okunarak, sporcular tarafından çeşitli spor dallarında gösteriler yapıldı.

        Tören, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisiyle son buldu.

        Bafra’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törende, öğrenciler tarafından Atatürk’ün Gençliğin Hitabesi okundu.

        Tören, halk oyunları, güreş, jimnastik ve tekvando gösterilerinin yapılmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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