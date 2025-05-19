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        Samsun'da 4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi sona erdi

        Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Samsun Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:51 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:55
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        Samsun'da 4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi sona erdi
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        Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Samsun Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi sona erdi.

        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'ndaki kongrenin son gününde "Aile Hekimliği Uzmanlığı ve Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamasının Geleceği" konulu kapanış paneli yapıldı.

        Kongre Başkanlığını Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdinç Yavuz'un yürüttüğü etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen akademisyenler ile uzman ve asistan hekimlerden oluşan 300'ün üzerinde katılımcı yer aldı.

        3 gün süren kongrede aile hekimliği alanındaki güncel gelişmeler, bilimsel sunumlar, vaka paylaşımları ve atölye çalışmalarıyla ele alındı. Katılımcılar arasında bilgi ve deneyim alışverişi sağlandı.

        Kapanış paneline, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, TAHUD Başkanı ve Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk, Kayseri Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Turan Set, Ordu Üniversitesinden Prof. Dr. Özgür Enginyurt ile TAHUD MYK Üyesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Prof. Dr. Cüneyt Ardıç konuşmacı olarak katıldı.

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