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        Salıpazarı Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt'tan baraj inşaatında inceleme

        Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, ilçede yapımı devam eden Salıpazarı Barajı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:47 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:51
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        Salıpazarı Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt'tan baraj inşaatında inceleme
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        Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, ilçede yapımı devam eden Salıpazarı Barajı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Beyazıt, şantiye şefi Hasan Berk Canker'den devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı, projenin ilerleyişini yerinde gözlemledi.

        Baraj inşaatında gelinen son durumla ilgili bilgi alışverişinde bulunan Beyazıt, projenin bölgeye sağlayacağı katkılara dikkat çekerek çalışmaların titizlikle yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        İnceleme sırasında şantiye çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Beyazıt, projeyi yakından takip ettiklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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