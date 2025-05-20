Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:01 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir restoranın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"

        Benzer Haberler

        Salıpazarı'nda kurban satış yerinde denetim yapıldı
        Salıpazarı'nda kurban satış yerinde denetim yapıldı
        Samsun'da "Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı" yapıldı
        Samsun'da "Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı" yapıldı
        Salıpazarı Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt'tan baraj inşaatında inceleme
        Salıpazarı Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt'tan baraj inşaatında inceleme
        Türksat'tan 19 Mayıs'ta gençlere yönelik bilgilendirme yapıldı
        Türksat'tan 19 Mayıs'ta gençlere yönelik bilgilendirme yapıldı
        Havza'da TOBB 25 Mayıs Anaokulu inşası tamamlandı
        Havza'da TOBB 25 Mayıs Anaokulu inşası tamamlandı
        Havza Ziraat Odasında sebze fidesi satışları başladı
        Havza Ziraat Odasında sebze fidesi satışları başladı