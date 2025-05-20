Samsun'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Atakum ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir restoranın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
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