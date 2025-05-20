Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı'nda kurban satış yerinde denetim yapıldı

        Salıpazarı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurban satış yerinde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:08 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı'nda kurban satış yerinde denetim yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salıpazarı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurban satış yerinde denetim yaptı.

        İl Müdürü Niyazi Özdal, beraberindeki veteriner hekimler ile birlikte ilçede kurulan geçici kurban satış yerini ziyaret ederek kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulundu.

        Ziyaret kapsamında, kurbanlık hayvanların sağlık durumları incelendi. Üreticilere hayvan refahı, hijyen kuralları ve mevzuata uygunluk konularında bilgilendirme yapıldı.

        Özdal, "Kurban Bayramı öncesinde hastalıkların yayılmasını önlemek ve hayvan hareketlerini kontrol altına almak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, üreticilerin gerekli tedbirleri almış olmaları büyük önem taşımaktadır." dedi.

        Yetkililer, hayvan pasaportlarının ve nakil belgelerinin eksiksiz bir şekilde bulundurulmasının, satış ve taşıma işlemleri sırasında da hazır edilmesinin yasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların kurbanlık hayvan alımlarında belgeli ve sağlıklı hayvanları tercih etmeleri gerektiği vurgulandı.

        Denetimlerin Kurban Bayramı süresince aralıksız devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"

        Benzer Haberler

        Samsun'da "Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı" yapıldı
        Samsun'da "Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı" yapıldı
        Samsun'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Salıpazarı Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt'tan baraj inşaatında inceleme
        Salıpazarı Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt'tan baraj inşaatında inceleme
        Türksat'tan 19 Mayıs'ta gençlere yönelik bilgilendirme yapıldı
        Türksat'tan 19 Mayıs'ta gençlere yönelik bilgilendirme yapıldı
        Havza'da TOBB 25 Mayıs Anaokulu inşası tamamlandı
        Havza'da TOBB 25 Mayıs Anaokulu inşası tamamlandı
        Havza Ziraat Odasında sebze fidesi satışları başladı
        Havza Ziraat Odasında sebze fidesi satışları başladı