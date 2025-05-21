Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi'nden Beşpınar'a yeni hizmet noktası

        Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi, Beşpınar Mahallesi'nde hizmete giren yeni şubesi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 19:00 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi'nden Beşpınar'a yeni hizmet noktası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi, Beşpınar Mahallesi'nde hizmete giren yeni şubesi düzenlenen törenle açıldı.

        Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya törende yaptığı konuşmada, binanın tahsisinde destek sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyeye teşekkür etti.

        Kaya, Beşpınar Şubesi'ne ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Bu bölgede böyle bir yatırımın gerekli olduğu açıktı. Yapılan görüşmeler sonucunda bu güzel tesisi hizmete açmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

        Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürü Bekir Parlak da Beşpınar Şubesi'nin kısa sürede faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Parlak, hedeflerinin Beşpınar Şubesi'nin zamanla tam teşekküllü bir kooperatif haline getirmek olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımız artık 30 kilometre yol gitmeden ihtiyaçlarını buradan karşılayabilecek. Market ve motorin deposunu da en kısa zamanda hizmete sunacağız," ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

        Törene, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, Kooperatif Müdürü Ali Atan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kurum temsilcileri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        21 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi

        Benzer Haberler

        Samsun'da çocuk köyü inşa ediliyor
        Samsun'da çocuk köyü inşa ediliyor
        '2100 yılına gelindiğinde su kaynaklarımız yüzde 25 azalacak'
        '2100 yılına gelindiğinde su kaynaklarımız yüzde 25 azalacak'
        Okul Sporları Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da başladı
        Okul Sporları Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da başladı
        Samsun'da "Kızılırmak Havza Su Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi
        Samsun'da "Kızılırmak Havza Su Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi
        Samsun'da "Ticaretin Kadınları Buluşması" etkinliği düzenlendi
        Samsun'da "Ticaretin Kadınları Buluşması" etkinliği düzenlendi
        Havza'da Festival Kutlama Komitesi son toplantısını gerçekleştirdi
        Havza'da Festival Kutlama Komitesi son toplantısını gerçekleştirdi