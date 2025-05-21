Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi'nden Beşpınar'a yeni hizmet noktası
Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi, Beşpınar Mahallesi'nde hizmete giren yeni şubesi düzenlenen törenle açıldı.
Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi, Beşpınar Mahallesi'nde hizmete giren yeni şubesi düzenlenen törenle açıldı.
Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya törende yaptığı konuşmada, binanın tahsisinde destek sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyeye teşekkür etti.
Kaya, Beşpınar Şubesi'ne ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Bu bölgede böyle bir yatırımın gerekli olduğu açıktı. Yapılan görüşmeler sonucunda bu güzel tesisi hizmete açmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürü Bekir Parlak da Beşpınar Şubesi'nin kısa sürede faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Parlak, hedeflerinin Beşpınar Şubesi'nin zamanla tam teşekküllü bir kooperatif haline getirmek olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımız artık 30 kilometre yol gitmeden ihtiyaçlarını buradan karşılayabilecek. Market ve motorin deposunu da en kısa zamanda hizmete sunacağız," ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.
Törene, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, Kooperatif Müdürü Ali Atan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kurum temsilcileri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.
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