Samsun'da anaokulu öğrencileri 220 kilo atık pil topladı

–Samsun’un Tekkeköy ilçesinde anaokulu öğrencileri atık pil toplama yarışması kapsamında 220 kilogram atık pil topladı.

İstiklal Anaokulu'nda "Okullarda Orman Programı" ve "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yarışma düzenlendi.

Düzenlenen ödül töreninde en çok pili toplayarak yarışmada birinci olan öğrenciye kupa ve oyuncak, ikinci ve üçüncü öğrencilere ise madalya ve oyuncak hediye edildi.

İstiklal Anaokulu Müdürü Simge Koç Can, amaçlarının çocuklarda çevre bilinci oluşturmak olduğunu belirtti.

Koç Can, bu kapsamda, "Okullarda Orman Projesi" ve "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, atık pil yarışması yaptıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz, evde tasarladıkları atık pil kutularında biriktirdikleri pilleri bizlere teslim ettiler. Biz de topladığımız pilleri belediyeye teslim ettik. Toplamda 220 kilo atık pil topladık." ifadesini kullandı.

Programa, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Samsun Sakatlar Derneği Başkanı Halis Candal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Engin Aktaş ve Murat Güven ile davetliler katıldı.