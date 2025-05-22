Samsun'da yükümlüler mavi bayraklı plajları yaza hazırladı

RECEP BİLEK - Samsun'da yükümlüler, Atakum sahilinde bulunan mavi bayraklı plajlardaki lavabo ve duş alanlarını boyayıp çevreyi temizleyerek yaza hazırlık yaptı.

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, kamu yararına ücretsiz çalıştırma yükümlülüğünü yerine getiren yükümlülerin çalıştırılması için programlar sürüyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün takibindeki 150'den fazla yükümlüden bazılarına, Canik Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli inşaat teknoloji öğretmeni Tahsin Dede tarafından boyacılık eğitimi verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan yükümlüler, merkez Atakum ilçesi Andan Menderes Bulvarı'nda yer alan Omtel Plajı, Körfez Plajı, İnci Plajı, İncesu Plajı, Denizevleri Plajı, Dantel Plajı, Nazar Plajı, Denizkızı Plajı, Gençlik Plajı, Golf Plajı, Palmiye Plajı, Mercan Plajı, Marina Plajı, Altınkum Plajı'nda lavabo ve duş alanlarını boyadı, çevresinde temizlik yaptı.

Çalışmalara devam eden yükümlüler, bölgede bulunan bankların tamirat ve tadilatını da yapacak. Ayrıca benzer çalışma Terme ilçesindeki Miliç Çevre Eğitim Plajı ve Terme Karavan Kampı Plajı'nda da gerçekleştirilecek.

"Burada ücretsiz kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında bölgenin önemli kenti Samsun'un önemli cazibe merkezi turizm alanında, turizm anlamında da önemli cazibe merkezi Atakum sahilinde bulunuyoruz. Atakum sahil bandında yer alan tuvaletlerin duşa kabin, bankların, parkelerin boyasının bakımının temizliğini yine yükümlüler eliyle ücretsiz şekilde temin etmiş oluyoruz. Çalışmalarımıza yükümlülerin hem meslek kazanmasında hem beceri geliştirmesinde, disipline edilmelerinde, topluma faydalı bireyler olmalarında, bizlere desteklerini esirgemeyen başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize, Canik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz."

- Plajlar yükümlülerin elinde güzelleşiyor

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Ramazan Sinekoğlu ise Samsun'da 145 kilometrelik sahil bandı olduğuna dikkati çekti.

Kentteki mavi bayraklı plaj sayısının bu yıl 13'ten 16'ya çıktığını belirten Sinekoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda sahil bandındaki çalışmalarımızı hem çevre temizliği anlamında hem peyzaj anlamında Büyükşehir Belediyesi olarak yürütüyoruz. Bu kapsamda 'daha hızlı, daha ileri, daha güçlü Samsun' diyerek önce insan ilkesinden hareketle insanın en yüce varlık, emeğin yüce değer, eğitimin en vazgeçilmez hizmet, topluma hizmetin kutsal bir görev olduğu bilinciyle Samsun ilimizde bulunan tüm paydaşlarla birlikte daha hızlı Samsun için birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyoruz."

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile protokollerinin bulunduğunu dile getiren Sinekoğlu, "Yapmış olduğumuz iş protokolü kapsamında hükümlülerin ve yükümlülerin kamu yararına çalışmaları kapsamında sahil bandında bulunan tesislerimizi, vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için temizlik ve bakım onarım faaliyetlerini denetimli serbestlikte cezalarını infaz eden hükümlülerle kamu yararına çalışma protokolü kapsamında yürütüyoruz." diye konuştu.