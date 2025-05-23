Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren jandarma astsubay kaldırıldığı hastanede öldü
Samsun'un Terme ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren jandarma astsubay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Terme ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren jandarma astsubay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Hakan Fidan (24), yıllık izin için gittiği memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde arkadaşlarıyla buluştu.
Arkadaşlarıyla Samsun'un Terme ilçesi Akçay Mahallesi'ne giden Fidan, serinlemek amacıyla Akçay Deresi'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Fidan'ın suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan Fidan, Ünye ilçesinde kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fidan'ın, yarın Ordu'nun Ünye ilçesindeki Fatih Mahallesi Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
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