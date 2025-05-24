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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:19 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:19
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

        Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 60 puanla 3. sırada girdi.

        Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u yenerek bulunduğu konumu korumak istiyor.

        Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynayan karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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