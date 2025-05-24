Havza'da Türk halk müziği konseri düzenlendi

Havza'da "25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali" kapsamında Türk halk müziği konseri düzenlendi.

Milli Mücadele yolculuğunda Atatürk ve silah arkadaşlarının ilçeye gelişlerinin 106. yıl dönümü dolayısıyla Havza Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen konserde, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan, öğretmen, memur, mühendis, psikolog, sağlıkçı, elektrik ile torna ustası gibi çeşitli meslek dallarında çalışanlar ile öğrencilerin oluşturduğu Havza Türk Halk Müziği Topluluğu sahne aldı.

Şefliğini Erdem Ünal'ın yaptığı koro, farklı yörelere ait 17 türküyü solo ve koro halinde seslendirdi.

Konserde ayrıca Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, akordeonu ile “Uyan Alim Uyan” parçasına eşlik etti.

Konserin ardından Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından koro şefi Erdem Ünal’a, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından koronun en yaşlı ve en genç üyesine plaket takdim edildi.