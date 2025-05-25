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        Körfez ülkeleri seyahat acentelerinin temsilcileri Samsun'u gezdi

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Körfez ülkelerinden seyahat acentelerine yönelik yapılan Orta Karadeniz tanıtım turu kapsamında Samsun'un doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve eşsiz lezzetleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 00:31 Güncelleme: 25.05.2025 - 00:31
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        Körfez ülkeleri seyahat acentelerinin temsilcileri Samsun'u gezdi
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        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Körfez ülkelerinden seyahat acentelerine yönelik yapılan Orta Karadeniz tanıtım turu kapsamında Samsun'un doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve eşsiz lezzetleri tanıtıldı.

        Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde gerçekleştirilen tanıtım turuna Samsun Büyükşehir Belediyesi ve yerel paydaşlar da aktif katkı sağladı.

        Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'dan 23 turizm acentesi temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, 2023 ve 2024 yıllarındaki başarılı turların ardından bu yıl kapsamını genişletti.

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, 22 Mayıs'ta başlayan tanıtım programının üçüncü gününde Bafra'daki faaliyetleri değerlendirdi.

        Bafra'nın, Körfez Bölgesi turizmcilerinin büyük ilgisini çektiğini belirten Dicle, "Bölgedeki bir tatil köyü tesisini ziyaret eden konuklarımız, Bafra'nın doğayla iç içe restoran ve konaklama seçeneklerine, pide, nokul ve kaymaklı lokum gibi yöresel lezzetlerine hayran kaldı. Tesiste sunulan ATV, elektrikli bisiklet ve macera parkuru aktiviteleri de büyük beğeni topladı. Ardından Derbent Baraj Gölü'nde, Batık Minare'nin mistik atmosferi eşliğinde gerçekleştirilen kano turu katılımcılar tarafından 'eğlenceli ve unutulmaz' olarak nitelendirildi ve yoğun ilgi gördü." diye konuştu.

        Yamaç paraşütü deneyimine de değinen Dicle, "Programın en heyecan verici anlarından biri ise Kapıkaya Yamaç Paraşütü Tepesi'nde yaşandı. Heyetteki birçok acente yetkilisi, ilk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşama fırsatı buldu. Eşsiz doğa manzaraları eşliğinde gerçekleştirilen kalkış ve kalkış noktasına geri iniş imkanı sunan parkur, bölgemizin benzersiz coğrafi avantajlarını gözler önüne serdi. Bafra Havacılık ve Spor Kulübü'nün lisanslı sporcularının profesyonel katkılarıyla güvenli bir şekilde organize edilen bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı." ifadelerini kullandı.

        Gelecek günlerdeki program hakkında da bilgi veren Dicle, "Programın 4. gününde Ayvacık ilçesinde ekoturizm odaklı ziyaretler ve tekne turu yapılacak. Salıpazarı'nda ise Karacaören Şelalesi gezisi ve yöresel mutfak deneyimleri yer alacak." dedi.

        Programın son günü olan 26 Mayıs'ta, bölgedeki seyahat acenteleri, oteller ve sağlık turizmi tesisleriyle Körfez ülkelerinden gelen katılımcılar arasında B2B iş görüşmeleri gerçekleştirileceği bilgisini veren Dicle, "Bu görüşmeler, bölgemizdeki işletmelerin Körfez pazarına doğrudan açılması açısından önemli bir fırsat sunuyor. OKA, THY ve TGA işbirliğiyle düzenlenen bu tanıtım turu, bölgemizdeki turizm değerlerinin Körfez pazarıyla buluşmasını sağlayarak sürdürülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı bir turizm ilişkisi kurulmasını hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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