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        Körfez ülkelerinden gelen turizmciler Samsun'un doğu ilçelerindeki güzellikleri keşfetti

        Orta Karadeniz tanıtım turu kapsamında, Körfez ülkelerinden Samsun'a gelen 23 seyahat acentesi temsilcisi, kentin doğusunda bulunan ilçeleri gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 18:24 Güncelleme: 25.05.2025 - 18:24
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        Körfez ülkelerinden gelen turizmciler Samsun'un doğu ilçelerindeki güzellikleri keşfetti
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        Orta Karadeniz tanıtım turu kapsamında, Körfez ülkelerinden Samsun'a gelen 23 seyahat acentesi temsilcisi, kentin doğusunda bulunan ilçeleri gezdi.

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde gerçekleştirilen tanıtım turuna yerel paydaşlar da aktif katkı sundu.

        Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'dan gelen turizmcilere, tanıtım gezisinin 4. gününde ilk durak olan Ayvacık’ta, doğal güzellikler ve ekoturizm olanakları tanıtıldı. Baraj gölünde düzenlenen tekne turuna katılan misafirler, bölgenin eşsiz doğal güzelliğine şahitlik etti.

        Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, ilçenin turizm potansiyeline dikkati çekerek, “Saklı Cennet Ayvacık ilçemiz çok yakında dünya çapında bir turizm bölgesi olacaktır. Bugün burada misafirlerimizi ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduk.” dedi.

        Heyet daha sonra Salıpazarı ilçesine geçerek yerel bir işletmede ilçeye özgü lezzetleri tattı ve Karacören Şelalesi’ni ziyaret etti.

        Yerel Eylem Grubu Dernek Başkanı Hakan Şahin, ilçenin turizm alanında yükselen bir değer yakaladığını belirterek, “YEG olarak turizm alanında önemli çalışmalar yaptık. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

        Ziyaretçiler hem Ayvacık hem de Salıpazarı’nda bol bol fotoğraf ve görüntü çekerek doğal ve kültürel zenginlikleri belgeledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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