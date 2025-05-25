Samsun'da kayıp olarak aranan kişi trafik kazasında yaralandı

Kaza yapan motosiklet sürücüsünün 23 Mayıs'ta evden ayrıldıktan sonra geri dönmediği ve hakkında kayıp başvurusu olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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