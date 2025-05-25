Samsun'da kayıp olarak aranan kişi trafik kazasında yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.
Muhammet A. (29) yönetimindeki 55 ARU 392 plakalı motosiklet, Kızılırmak Seddesi Ada mevkisinde yol kenarındaki çalılık alana devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin otların arasından çıkardığı sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Muhammet A, buradaki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.
Motosiklet ise itfaiye vinci yardımıyla bulunduğu yerden alındı.
Kaza yapan motosiklet sürücüsünün 23 Mayıs'ta evden ayrıldıktan sonra geri dönmediği ve hakkında kayıp başvurusu olduğu öğrenildi.
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