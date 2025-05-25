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        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 21:26 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:26
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        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        S.D'nin (28) kullandığı 55 NT 906 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yoku Çetinkaya Mahallesi'nde orta refüje devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Yaralı otomobil sürücüsü ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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