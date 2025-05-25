Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.D'nin (28) kullandığı 55 NT 906 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yoku Çetinkaya Mahallesi'nde orta refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralı otomobil sürücüsü ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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