Havzalılar piknikte buluştu

Samsun'unHavza ilçesinde bu yıl 30'ncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında piknik programı düzenledi.

Aslançayırı Yaylasında düzenlenen piknikte, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz uçurtma dağıttı.

Etkinlikte, Havza Gençlik Merkezi tarafından çocuklar için halat çekme, yumurta taşıma gibi oyun aktiviteleri de düzenlendi. Güreş kurslarında eğitim gören güreşçiler ise karakucak güreşi yaptı.

Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz, piknik yapan vatandaşlar ile sohbet etti.