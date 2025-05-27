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        Kızılırmak Deltası'ndaki turnaların üreme ve yavru büyütme dönemleri yakından izleniyor

        Doğu Avrupa göç rotasındaki en önemli sulak alanlardan biri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne mayıstan itibaren gelmeye başlayan turnaların, Ulusal Turna Eylem Planı kapsamında üreme ve büyüme dönemleri yakından izleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:14 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:38
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        Kızılırmak Deltası'ndaki turnaların üreme ve yavru büyütme dönemleri yakından izleniyor
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        Doğu Avrupa göç rotasındaki en önemli sulak alanlardan biri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne mayıstan itibaren gelmeye başlayan turnaların, Ulusal Turna Eylem Planı kapsamında üreme ve büyüme dönemleri yakından izleniyor.

        ​Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Ulusal Turna Eylem Planı doğrultusunda 2025 yılı izleme çalışmaları devam ediyor.

        Doğu Avrupa göç rotasındaki en önemli sulak alanlardan birisi olan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne mayıstan itibaren turnalar gelmeye başladı.

        Yapılan gözlemlerde deltada, sabit 8 bireyin ürediği ve düzenli olarak son birkaç yıldır 30 bireyin kışladığı tespit edildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası'nın Doğu Avrupa göç rotasındaki en önemli konaklama alanlarının başında geldiğini söyledi.

        Turnaların deltaya gelmeye başladığını aktaran Doğan, "Turnalar kasım ayı sonuna kadar göçlerini devam ettirmektedirler. Göç sırasında birkaç bini bulan sürüler oluşturan turnalar gruplar halinde göç etmektedir. Kızılırmak Deltası'nda sabit 8 birey üretmekte olup düzenli olarak birkaç yıldır 30 birey kışlamaktadır." dedi.

        Doğan, müdürlük bünyesinde oluşturdukları ekibin, Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün ve Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinin katılımıyla üreme ve yavru büyütme döneminde olan turnaları yakından izleme çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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