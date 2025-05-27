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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Arda Boyları" balesini sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Arda Boyları" balesini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:12
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Arda Boyları" balesini sahneleyecek
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Arda Boyları" balesini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        Trakya yöresine ait sevilen türkülerin modern dansla harmanlandığı ve birbirlerine aşık olan Halime ile Recep'in hikayesinin anlatıldığı eser, Samsun'da yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.

        Prömiyeri 2015'te yapılan balenin koreografisi ve rejisi Özgür Adam İnanç'a, müzikleri ise İsmail Sezen ve Arda Erdem'e ait.

        Librettosunu Ayşegül Çevik'in yazdığı eserin dekoru Hakkı Kandır, kostümleri Gülnur Çağlayan, ışık tasarımı ise Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

        "Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar", "Çalın davulları", "Dere geliyor dere" gibi türkülerin çok sesli müzik ve halk müziği senteziyle buluştuğu "Arda Boyları"nda bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlarla halk oyunu motifleri de yer alıyor.

        "Arda Boyları" balesi, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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