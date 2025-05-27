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        Samsun'da ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 18:12 Güncelleme: 27.05.2025 - 18:20
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        Samsun'da ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde, ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki bir berber salonunda tıraş olan Barış K. (43) ile ağabeyi Ahmet K. (46) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Ahmet K. yanında bulunan tabancayla ateş ederek kardeşi Barış K'yi ağır yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Ahmet K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Berber salonunun sahibi ile bir personeli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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