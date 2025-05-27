GÜNCELLEME - Samsun'da ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki bir berber salonunda tıraş olan Barış K. (43) ile ağabeyi Ahmet K. (46) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Ahmet K. tabancayla ateş ederek kardeşi Barış K'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Barış K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Ahmet K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Berber salonunun sahibi ile bir personeli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.