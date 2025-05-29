Havza'da, "Havza Genelgesi" söyleşisi düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında Havza Genelgesi Söyleşisi gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği ve Samsun Üniversitesi iş birliğinde Havza Atatürk Evi'nde düzenlenen söyleşi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile Havza'ya geliş yılı olan 1919 yılına atfen saat 19.19'da başladı.

Söyleşide Samsun Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selim Ahmetoğlu, Milli Mücadele öncesi ve Birinci Dünya Savaşı sonrası Atatürk'ün Samsun'a gelişi, Havza'da yaptığı çalışmalar ile Havza Genelgesi ile ilgili bilgi verdi.

Ahmetoğlu, söyleşinin son bölümünde katılımcıların sorularını yanıtladı.

Söyleşiye Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutan Vekili Astsubay Emre Sazlıdere ile davetliler katıldı.