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        Samsun'da ağabeyi tarafından öldürülen kişiyle akciğer kanserinden vefat eden babası defnedildi

        Samsun'da ağabeyi tarafından öldürülen kişi ile kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:59 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:59
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        Samsun'da ağabeyi tarafından öldürülen kişiyle akciğer kanserinden vefat eden babası defnedildi
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        Samsun'da ağabeyi tarafından öldürülen kişi ile kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası defnedildi.

        Samsun Büyük Cami'de Barış Kol ve babası Hüseyin Kol'un (65) cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Canik ilçesi Hasköy Pelitli Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

        Cenazeye, akrabalar ve yakınlar katıldı.

        Kentte, 27 Mayıs'ta Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki berberde tıraş olan Barış Kol’a, ağabeyi Ahmet Kol tarafından silahla vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Firari ağabey ise dün gece polis ekiplerince saklandığı adreste yakalanmıştı.

        Baba Hüseyin Kol ise 7 Mart 1998'de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürü Zeki Bayrak’ın öldürülmesi olayında "Azmettirme" suçundan 20 yıl, 2009'da yürütülen soruşturmada "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmış ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle arama emri çıkartılmıştı.

        25 Mart 2025’te Atakum ilçesinde yakalanan ve cezaevine konulan Hüseyin Kol'un bir süredir akciğer kanseri tedavi gerekçesiyle hastanede tutulduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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