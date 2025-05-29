Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:37 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        İkamette yapılan aramada ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 108 tabanca fişeği, 4 tüfek kartuşu, hassas terazi ve 7 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Operasyonda C.A. (38), M.T. (32), İ.E.S. (19) ve B.G. (29) gözaltına alındı.

        Şüphelilerden M.T'nin "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da arandığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Samsun'da "8. Ot Yemekleri Festivali" başladı
        Samsun'da "8. Ot Yemekleri Festivali" başladı
        Samsun'da gümrük kaçağı ürünler satan şüpheli yakalandı
        Samsun'da gümrük kaçağı ürünler satan şüpheli yakalandı
        Samsun'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da örtü altı üretim yapan 191 çiftçinin sera naylonu yenilendi
        Samsun'da örtü altı üretim yapan 191 çiftçinin sera naylonu yenilendi
        Samsun'da kahverengi kokarcayla mücadele için 750 binin üzerinde parazitoit...
        Samsun'da kahverengi kokarcayla mücadele için 750 binin üzerinde parazitoit...
        Samsunspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü