Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Şüphelilerden M.T'nin "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da arandığı tespit edildi.

İkamette yapılan aramada ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 108 tabanca fişeği, 4 tüfek kartuşu, hassas terazi ve 7 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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