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        Samsun'da kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 21:24 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:29
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        Samsun'da kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Göğüs ağrısı yaşayan 42 yaşındaki Hüseyin M'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hüseyin M, sağlık ekibince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hüseyin M'nin buradaki tedavisinin ardından Samsun'a sevk edilmesi kararlaştırıldı.

        Hüseyin M, Bafra Şehir Stadı'na inen ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

        Galeri
        Galeri

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