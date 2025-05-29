Samsun'da kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Göğüs ağrısı yaşayan 42 yaşındaki Hüseyin M'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hüseyin M, sağlık ekibince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hüseyin M'nin buradaki tedavisinin ardından Samsun'a sevk edilmesi kararlaştırıldı.
Hüseyin M, Bafra Şehir Stadı'na inen ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.