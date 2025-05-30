Samsun'da Dünya Tütünsüz Günü kapsamında bando eşliğinde yürüyüş düzenlendi

Samsun'da İl Sağlık Müdürlüğünce, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Samsun Verem Savaş Dispanseri önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar, "Sigarayı bırak, hayatını değiştir" temalı dövizlerle bando takımı eşliğinde yürüyüş yaptı. Yürüyüş, Bulvar AVM önünde sona erdi.

Etkinlik sonunda kurulan stantta vatandaşlara tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirme yapıldı, boy kilo indeksi hesaplandı, ücretsiz karbonmonoksit ölçümü gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, AA muhabirine, etkinlikle dumansız hava sahasını korumak ve tütünsüz yaşama geçişi teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sigara içenleri sigara bırakma polikliniklerine yönlendirmek ve onları cesaretlendirmek istediklerini anlatan Öz, "Hem sigarayı bırakmaları için uğraştık hem de pasif içicilikten etkilenenlerin dikkatini çekmeye çalıştık. Sigara içmeyen bireyler de dumanına maruz kaldıkları için ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. Bando ekibiyle yürümemizin nedeni, farkındalık yaratmak. Herkesi sigarayı bırakma polikliniklerimize davet ediyoruz. Sağlıklı hayat merkezlerimizde ve hastanelerimizde sigarayı bırakma hizmetleri veriliyor." ifadesini kullandı.