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        Samsun'da üniversite öğrencilerine yönelik İstatistik Veri Kampı tamamlandı

        Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) koordinasyonunda ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle düzenlenen "İstatistik Veri Kampı", sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 23:16 Güncelleme: 30.05.2025 - 23:18
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        Samsun'da üniversite öğrencilerine yönelik İstatistik Veri Kampı tamamlandı
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        Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) koordinasyonunda ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle düzenlenen "İstatistik Veri Kampı", sona erdi.

        Samsun Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde gerçekleştirilen programa farklı disiplinlerden 24 üniversite öğrencisi katıldı.

        Beş gün süren kamp kapsamında öğrenciler, istatistik okuryazarlığı, veri bilimi ve analiz teknikleri gibi konularda eğitim aldı.

        Kampta katılımcılara veriden bilgiye giden süreçte kullanılan istatistiki yöntemler, veri analiz araçları ve yazılım programları tanıtıldı.

        Eğitimler, yurt içi ve yurt dışında deneyim sahibi TÜİK uzmanları tarafından verildi.

        Kamp sonunda öğrenciler, değerlendirme sunumlarıyla takım çalışması oturumlarında edindikleri bilgileri uygulamalı olarak sunma fırsatı buldu.

        Programın kapanışında katılımcılara sertifikaları Samsun Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, TÜİK Samsun Bölge Müdürü Halil Emecen ve TÜİK Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Bora Boranlıoğlu tarafından verildi.

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