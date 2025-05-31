Samsun'da OSB Voleybol Ligi düzenlendi

Firmaların çalışanlarından oluşan takımlar, üç hafta sürecek organizasyon boyunca rekabet ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Tekkeköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya 6 takım katılıyor.

Samsun'da bu yıl ilk kez düzenlenen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Voleybol Ligi, devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.