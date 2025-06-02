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        Samsun'da horoz dövüşü yaptıranlara yönelik operasyonda 15 kişiye işlem yapıldı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde horoz dövüşü yaptıranlara yönelik operasyonda 15 kişiye işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:33 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:33
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        Samsun'da horoz dövüşü yaptıranlara yönelik operasyonda 15 kişiye işlem yapıldı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde horoz dövüşü yaptıranlara yönelik operasyonda 15 kişiye işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçede horoz dövüşü düzenlendiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 10 şüpheli yakalandı, 5 şüpheli de kamera görüntülerinden tespit edildi. Şüphelilerden 9'u hakkında "hayvanları koruma kanununa muhalefet ve kumar oynamaya imkan sağlamak" ile "Hayvanları koruma kanununa muhalefet ve kumar oynamaya imkan sağlamak" suçlarından adli işlem yapıldı, toplamda 129 bin 458 lira idari para cezası uygulandı.

        Olay yerinde bulunan 17 horoz yediemine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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