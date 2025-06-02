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        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:15 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:15
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        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ruhsatsız silahla mücadele kapsamında S.S. (26), M.C. (31) ve E.U'nun (27) üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında arama yaptı.

        Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 11 şarjör, 27 fişek ve 33 kartuş ele geçirildi.

        Polis, şüphelileri emniyete götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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