Ladik'te "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi

Samsun'un Ladik ilçesinde "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ladik Belediyesi Kule Dibi Tesisleri'nde düzenlenen "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programında vatandaşlar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile bir araya geldi.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ın da katıldığı programda Doğan, vatandaşların ve muhtarların sorularını yanıtladı.

Doğan, tüm imkanlarıyla hizmet için çalıştıklarını ifade ederek, "Tüm ekiplerimizle sizlere hizmet için varız ve sizler başımızın tacısınız. Bütün daire amirlerim burada siz isteyeceksiniz biz gerçekleştireceğiz." dedi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şahin, Ladik Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Karahan ve Fikret Baştan, belediye meclis üyeleri ile muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.