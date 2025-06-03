Samsun'da bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı

Ekipler, arka koltukta emniyet kemeri kullanımının da yasal zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlara "Emniyet kemeri sizi sevdiklerinize bağlar" mesajını verdi.

Hem özel araçlarda hem de şehirler arası yolcu otobüslerinde yapılan kontrollerde sürücüler ve yolcular, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı.

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