Samsun'da bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
Samsun'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı.
Samsun'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yollarda denetimlerini yoğunlaştırdı.
Hem özel araçlarda hem de şehirler arası yolcu otobüslerinde yapılan kontrollerde sürücüler ve yolcular, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı.
Ekipler, arka koltukta emniyet kemeri kullanımının da yasal zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlara "Emniyet kemeri sizi sevdiklerinize bağlar" mesajını verdi.
Denetimlerde sürücülere aşırı hızdan kaçınmaları, takip mesafesini korumaları ve dikkat dağınıklığına yol açacak unsurlardan uzak durmaları gerektiği hatırlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.