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        Samsun'da yakalanan yılan doğaya salındı

        Samsun'un Havza ilçesinde yakalanan yılan doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 08:53 Güncelleme: 04.06.2025 - 08:55
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        Samsun'da yakalanan yılan doğaya salındı
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        Samsun'un Havza ilçesinde yakalanan yılan doğaya salındı.

        25 Mayıs Mahallesi 25 Mayıs Sokak'ta vatandaşlar bir binanın yağmur suyu hattının yanında bir yılan fark ettiler.

        Vatandaşların olayı 112’ye bildirmeleri üzerine yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip tarafından yakalandı.

        Yakalanan yılan, itfaiye ekibi tarafından doğaya salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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