Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Bilen, transfer çalışmalarını değerlendirdi:

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, transferlerinin tamamını ilk kamp dönemlerine yetiştirmek istediklerini belirtti.

Bilen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sözleşmesi sona eren veya ayrılmak isteyen oyunculardan 5 veya 6'sının takımdan ayrılacağını söyledi.

Transferler çalışmalarını kulüp başkanları Yüksel Yıldırım, futbol direktörleri Fuat Çapa, teknik direktörleri Thomas Reis ve izleme ekipleriyle sürdürdüklerini anlatan Bilen, "Her dönemde Samsunspor'da transfer olacakmış gibi bir ya da iki kadro derinliğinde oyuncu havuzumuz var. Oyuncu havuzu hocamızın oyun planı, yönetim olarak hocamızdan talep ettiğimiz oyun planı çerçevesinde önümüze koyduğumuz hedef doğrultusunda oluyor." dedi.

- Tomasson'un transferi kesinleşti

Prensipte anlaştıkları Norveç Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Logi Tomasson ile 1 Temmuz'dan sonra resmi sözleşme imzalayacaklarını dile getiren Bilen, şöyle devam etti:

"Bir transferimiz netleşti. Tomasson'un transferini kamuoyunda paylaştık. 3 Temmuz'da takım toplanacak. Dolayısıyla 3 Temmuz'a kadar oyuncularımız hem fiziksel hem mental olarak dinlenmiş olacak. Biz de yoğun çalışma temposuyla inşallah transferlerimizin tamamını ilk kamp dönemimize yetiştirmek istiyoruz. Çünkü ilk kamp dönemi son derece önemli, geçtiğimiz yıl bunu gördük. Kayseri'de çok güzel iki kamp dönemi yaptık ve lige zımba gibi girmiştik. Onun için inanıyoruz ki ilk kamp döneminde ne kadar oyuncu topluluğu birbirleriyle oynarsa, alışkanlık haline gelirse o kadar sezon içinde rahat edeceğiz."