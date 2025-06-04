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        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Bilen, transfer çalışmalarını değerlendirdi:

        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, transferlerinin tamamını ilk kamp dönemlerine yetiştirmek istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:03
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        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Bilen, transfer çalışmalarını değerlendirdi:
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        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, transferlerinin tamamını ilk kamp dönemlerine yetiştirmek istediklerini belirtti.

        Bilen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sözleşmesi sona eren veya ayrılmak isteyen oyunculardan 5 veya 6'sının takımdan ayrılacağını söyledi.

        Transferler çalışmalarını kulüp başkanları Yüksel Yıldırım, futbol direktörleri Fuat Çapa, teknik direktörleri Thomas Reis ve izleme ekipleriyle sürdürdüklerini anlatan Bilen, "Her dönemde Samsunspor'da transfer olacakmış gibi bir ya da iki kadro derinliğinde oyuncu havuzumuz var. Oyuncu havuzu hocamızın oyun planı, yönetim olarak hocamızdan talep ettiğimiz oyun planı çerçevesinde önümüze koyduğumuz hedef doğrultusunda oluyor." dedi.

        - Tomasson'un transferi kesinleşti

        Prensipte anlaştıkları Norveç Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Logi Tomasson ile 1 Temmuz'dan sonra resmi sözleşme imzalayacaklarını dile getiren Bilen, şöyle devam etti:

        "Bir transferimiz netleşti. Tomasson'un transferini kamuoyunda paylaştık. 3 Temmuz'da takım toplanacak. Dolayısıyla 3 Temmuz'a kadar oyuncularımız hem fiziksel hem mental olarak dinlenmiş olacak. Biz de yoğun çalışma temposuyla inşallah transferlerimizin tamamını ilk kamp dönemimize yetiştirmek istiyoruz. Çünkü ilk kamp dönemi son derece önemli, geçtiğimiz yıl bunu gördük. Kayseri'de çok güzel iki kamp dönemi yaptık ve lige zımba gibi girmiştik. Onun için inanıyoruz ki ilk kamp döneminde ne kadar oyuncu topluluğu birbirleriyle oynarsa, alışkanlık haline gelirse o kadar sezon içinde rahat edeceğiz."

        - "26-27 kişilik kadromuzun olması gerekiyor"

        Bilen, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceklerini ya da aksi durumda UEFA Konferans Ligi'nde doğrudan gruplara kalacakları için geniş bir kadrolarının olması gerektiğine dikkati çekerek, "Hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edeceğimiz için en az 26-27 kişilik kadromuzun olması gerekiyor. Bunun için de planlarımızı o doğrultuda yaptık. Böyle olunca 11-12 yerli yabancı oyuncu kadromuza katılacak gözüküyor. Oyuncuların kaynaşması için süreyi ne kadar iyi kullanabilirsek, taktik, teknik ve mental açıdan lige ve diğer maçlara moralli ve hazır vaziyette başlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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