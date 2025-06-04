Samsun'un Alaçam ilçesinde 23 bin 800 dekar alanda çeltik ekimi yapılıyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde 23 bin 800 dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştiriliyor.

Kızılırmak Nehri'nin sularıyla doldurulan Alaçam ilçesindeki çeltik arazilerini traktörlerle düzelten çiftçiler, çeltik tohumlarını zirai dron ile toprakla buluşturuyor.

İlçedeki çeltik arazileri, dron ile görüntülendi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, Doyran Mahallesi'nin ilçede çeltik ekiminde önde gelen mahallelerden biri olduğunu söyledi.

Çeltik ekiminde ilçe olarak önemli rakamlara ulaştıklarına işaret eden Özdemir, "Toplamda 23 bin 800 dekarlık alanda üreticilerimiz her yıl artarak çeltik ekmeye devam ediyor. Bu rakam, Samsun ilinde ikinci sırada yer alıyor. Çorum'un Osmancık ilçesi çeltik üretimi bakımından bilinen bir marka. Osmancık'ta ekilen toplam alan 23 bin 100 dekar iken, Alaçam'da 23 bin 800 dekar. Alaçam aslında çeltik üretimi konusunda çok ciddi noktada." dedi.

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İlçede üretilen çeltiğin paketlenme tesisi olmadığı için bilinmediğini dile getiren Özdemir, "Üretilen çeltiğin paketlenmesi konusunda Alaçam Belediyemizin projesi olacak. Gerekli kurumlarla, kaymakamlığımızla istişare ederek bölgeye paketleme tesisi kazandırmak istiyoruz. Üretmenin yanı sıra katma değerli fiyatlara satmak daha önemli. Alaçam ilçemize çeltik sayesinde yılda 480 milyon lira giriş oluyor. Burada yaklaşık 2 bin-2 bin 500 nüfus geçimini sadece çeltikten sağlıyor ve bunu da çok profesyonel şekilde yapıyor." ifadelerini kullandı.