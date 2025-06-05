Bursluluk sınavında tam puan alan Esra, başarısını kitap okuma ve ders tekrarına bağladı

Samsun'un Bafra ilçesinde Yeşilyazı Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Esra Özkurt, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Kırsal bölgede bulunan Yeşilyazı Ortaokulu öğrencisi Esra Özkurt, AA muhabirine, kitap okumayı sevdiğini, bolca kitap okuduğunu söyledi.

Okulda derslerini dinledikten sonra evde tekrar yaptığını anlatan Özkurt, "Özellikle anlamadığım yerleri tekrar etmek beni güçlendirdi. Bu sınavda kendime güvenmem de çok önemliydi, başarmak için buna inanmak gerekiyor. Hayalim doktor olmak, bu birincilik beni hedefime daha da yaklaştırdı. Bu süreçte bana destek olan öncelikle aileme, öğretmenlerime ve herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarıma da tavsiyem, kitap okusunlar, tekrarlarını yapıp öyle ders çalışsınlar." ifadelerini kullandı.

Koşuköyü Mahallesi'nde ikamet eden Esra Özkurt'un babası Adem Özkurt da 5 çocuğunun en küçüğü olan kızı Esra'nın taşımalı eğitim kapsamında okula gittiğini belirterek, "Diğer çocuklarım da okuyor, bir çocuğum hemşireliği, diğeri bilgisayar mühendisliğini kazandı ama gitmediler, daha güzel yerleri kazanmayı hedefliyorlar." dedi.