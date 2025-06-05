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        Alaçam'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda denetimde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:24 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:32
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        Alaçam'da bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda denetimde bulundu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Samsun-Sinop kara yolunda seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş da denetimlere katılarak, sürücü ve yolcuların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

        Trafik kurallarına uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden Aktaş, bayram tatili dolayısıyla tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

        Öte yandan trafik ekipleri, sürücü ve yolculara bayram çikolatası da ikram etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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