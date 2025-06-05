AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı

Bayramlaşma programına AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Muharrem Kayan, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz, Gençlik Kolları Başkanı Abdulbaki Akay, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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