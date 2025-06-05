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        AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı

        Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 20:48 Güncelleme: 05.06.2025 - 20:52
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        AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı
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        Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

        Bayramlaşma programına AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Muharrem Kayan, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz, Gençlik Kolları Başkanı Abdulbaki Akay, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

        Karaaslan, bu yıl AK Parti'nin "Adımız Kardeşlik Soyadımız Türkiye" sloganıyla bayramlaşma programları düzenlediğini belirterek, katılımcıların bayramını kutladı.

        Ziyaretin sonunda Deniz, Karaaslan'a tablo hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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