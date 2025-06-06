Samsun'da panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yakup B. ve Fehime Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Arzu B, Ece B, Fehime Y. ve İbrahim Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mert O. yönetimindeki 55 AES 443 plakalı otomobil, Yakup B. idaresindeki 55 AJD 793 panelvan ile Atatürk Bulvarı Turgut Özal Kavşağı'nda çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.